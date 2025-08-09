$41.460.15
8 серпня, 15:03 • 22773 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 97942 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 102817 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 61765 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 121149 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 69123 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 50784 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37273 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 100914 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26186 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Зеленський може взяти участь у саміті Трампа і путіна 15 серпня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Президент України Володимир Зеленський може долучитися до саміту лідерів США та росії 15 серпня на Алясці. Білий дім розглядає можливість перетворення двостороннього формату на тристоронній.

Зеленський може взяти участь у саміті Трампа і путіна 15 серпня - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може доєднатися до саміту між лідерами США та росії, який запланований на 15 серпня на Алясці. Про це повідомляють CBS News, пише УНН.

Деталі

Про можливу роль глави української держави у саміті представникам ЗМІ розповів один із високопоставлених чиновників у Білому домі. За його словами, наразі планування заходу "досі доволі розмите", тому не виключено, що двосторонній формат перетвориться на тристоронній.

Сам Трамп раніше стверджував, що готовий зустрічатися з обома президентами одночасно. Проте згодом казав, що планує "розпочати з Росії", але "може спробувати домовитися про тристороннє спілкування". 

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з володимиром путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть врегулювання української кризи та економічні інтереси.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки