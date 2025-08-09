Зеленський може взяти участь у саміті Трампа і путіна 15 серпня - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський може долучитися до саміту лідерів США та росії 15 серпня на Алясці. Білий дім розглядає можливість перетворення двостороннього формату на тристоронній.
Деталі
Про можливу роль глави української держави у саміті представникам ЗМІ розповів один із високопоставлених чиновників у Білому домі. За його словами, наразі планування заходу "досі доволі розмите", тому не виключено, що двосторонній формат перетвориться на тристоронній.
Сам Трамп раніше стверджував, що готовий зустрічатися з обома президентами одночасно. Проте згодом казав, що планує "розпочати з Росії", але "може спробувати домовитися про тристороннє спілкування".
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив про зустріч з володимиром путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть врегулювання української кризи та економічні інтереси.