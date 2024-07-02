Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Виктор Орбан предметно обсудили, как в дальнейшем Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира. Об этом сообщил Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил Венгрию за поддержку украинцев и гуманитарную помощь нашей стране. Он также отметил участие этого государства в первом Саммите мира и поддержку итогового коммюнике.

Мы предметно обсудили, как в дальнейшем Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира. Мы видим возможность организовать второй Саммит мира уже в этом году, мы бы очень хотели этого, и всю подготовительную работу для этого можем сделать за ближайшие месяцы, - акцентировал Зеленский.

Во время встречи стороны также обсудили сотрудничество на уровне ЕС и ожидания от венгерского председательства.

Дополнение

Венгрия подписала Коммюнике Саммита мира.

Следующий Глобальный саммит мира по инициативе Украины может состояться в одной из стран Глобального Юга.