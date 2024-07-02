Киев • УНН
Зеленский и Орбан обсудили, как Венгрия может продемонстрировать лидерство в подготовке ко второму Саммиту мира, с возможностью организовать его в этом году.
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Виктор Орбан предметно обсудили, как в дальнейшем Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира. Об этом сообщил Зеленский, передает УНН.
Детали
Зеленский поблагодарил Венгрию за поддержку украинцев и гуманитарную помощь нашей стране. Он также отметил участие этого государства в первом Саммите мира и поддержку итогового коммюнике.
Мы предметно обсудили, как в дальнейшем Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира. Мы видим возможность организовать второй Саммит мира уже в этом году, мы бы очень хотели этого, и всю подготовительную работу для этого можем сделать за ближайшие месяцы,
Во время встречи стороны также обсудили сотрудничество на уровне ЕС и ожидания от венгерского председательства.
Дополнение
Венгрия подписала Коммюнике Саммита мира.
Следующий Глобальный саммит мира по инициативе Украины может состояться в одной из стран Глобального Юга.