Зеленський та Орбан обговорили, як Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці другого Саміту миру
Київ • УНН
Зеленський і Орбан обговорили, як Угорщина може продемонструвати лідерство у підготовці до другого Саміту миру, з можливістю організувати його цього року.
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Віктор Орбан предметно обговорили, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці другого Саміту миру. Про це повідомив Зеленський, передає УНН.
Деталі
Зеленський подякував Угорщині за підтримку українців та гуманітарну допомогу нашій країні. Він також відзначив участь цієї держави в першому Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке.
Ми предметно обговорили, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці другого Саміту миру. Ми бачимо можливість організувати другий Саміт миру вже в цьому році, ми б дуже хотіли цього, і всю підготовчу роботу для цього можемо зробити за найближчі місяці,
Під час зустрічі сторони також обговорили співпрацю на рівні ЄС та очікування від угорського головування.
Доповнення
Угорщина підписала Комюніке Саміту миру.
Наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.