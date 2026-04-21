Зеленский и Мерц обсудили подготовку к встречам и переговорам на этой неделе
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Фридрихом Мерцем по поводу поддержки Украины. Лидеры обсудили путь в ЕС и подготовку к переговорам.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как сообщили в ОП, идет подготовка к встречам и переговорам на этой неделе, передает УНН.
Детали
Глава государства поблагодарил за сильную поддержку Украины, готовность во всем помогать и недавние договоренности.
По данным ОП, Зеленский и Мерц определили актуальные приоритеты в работе и на двустороннем уровне, и в многостороннем формате с партнерами. Идет подготовка к встречам и переговорам на этой неделе.
Лидеры также обсудили некоторые вопросы международной повестки дня и шаги, необходимые для продвижения Украины к членству в Европейском Союзе.
