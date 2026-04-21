Украина отремонтировала поврежденный участок "Дружбы" после удара рф, нефтепровод может возобновить работу – Зеленский

Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может возобновить функционирование. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с партнерами, передает УНН.

Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может возобновить функционирование. Хотя никто сейчас не способен гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования - сообщил Зеленский.

Нефтепровод "Дружба" заработает до конца апреля – Зеленский

Глава государства добавил, что связывает с этим разблокирование европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом.

Надеемся, что партнеры сделают соответствующие шаги также и в отношении кластеров для Украины – мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам. Кроме этого, стоит продолжать системное санкционное давление на Россию за эту войну и работу по дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей в Европу. Европа должна быть независимой от тех, кто пытается Европу уничтожить или ослабить. Спасибо всем, кто помогает! - резюмировал Зеленский.

Комиссар ЕС анонсировала быстрое распределение €90 млрд для Украины, если нефть начнет течь по "Дружбе"