Речь шла о разблокировании 90 млрд долларов и других европейских вопросах - Зеленский поговорил с фон дер Ляйен
Киев • УНН
Украина выполнила условия для получения финансовой поддержки и открытия переговорных кластеров с ЕС. Стороны также согласовали усиление санкций против РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Прежде всего о разблокировании пакета поддержки на 90 млрд евро, передает УНН.
Эти средства усилят не только Украину, но и всю Европу. И важно, чтобы в ближайшее время мы уже начали их получать. Все необходимые шаги для этого со стороны Украины сделаны
Президент добавил, что обсудили также другие европейские вопросы.
Абсолютно справедливо открыть переговорные кластеры по нашему членству в Европейском Союзе – технически Украина уже полностью готова. И так же справедливо продолжать санкционное давление на Россию – решимость Европы в принятии новых санкционных шагов имеет ключевое значение на фоне ослабления некоторых существующих ограничений. Договорились, что детально обсудим эти вопросы и согласуем следующие шаги во время нашей встречи
