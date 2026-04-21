Речь шла о разблокировании 90 млрд долларов и других европейских вопросах - Зеленский поговорил с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Прежде всего о разблокировании пакета поддержки на 90 млрд евро, передает УНН.

Эти средства усилят не только Украину, но и всю Европу. И важно, чтобы в ближайшее время мы уже начали их получать. Все необходимые шаги для этого со стороны Украины сделаны - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что обсудили также другие европейские вопросы.

Абсолютно справедливо открыть переговорные кластеры по нашему членству в Европейском Союзе – технически Украина уже полностью готова. И так же справедливо продолжать санкционное давление на Россию – решимость Европы в принятии новых санкционных шагов имеет ключевое значение на фоне ослабления некоторых существующих ограничений. Договорились, что детально обсудим эти вопросы и согласуем следующие шаги во время нашей встречи - резюмировал Глава государства.

