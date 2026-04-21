Украина выполнила требование ЕС – Зеленский и Кошта обсудили разблокировку 90 млрд евро помощи

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой разблокирование финансового пакета помощи на 90 млрд евро, передает УНН.

Обсудили с Президентом Европейского совета Антониу Коштой разблокирование финансового пакета помощи на 90 млрд евро. Украина выполнила то, о чем к нам обращался Евросоюз. - сообщил Зеленский.

По словам Президента, Кошта также отметил договоренности Украины со странами Ближнего Востока и региона Залива в сфере безопасности.

Украинская система защиты жизней, которую мы предлагаем партнерам в формате Drone Deal, действительно уникальна. Мы уже начали это сотрудничество и с отдельными европейскими странами. Договорились, что продолжим обсуждение этой темы во время личной встречи уже в ближайшее время. Важно, чтобы Европа была объединена и защищена. - резюмировал Зеленский.

