Украина выполнила требование ЕС – Зеленский и Кошта обсудили разблокировку 90 млрд евро помощи
Киев • УНН
Украина выполнила все требования ЕС для получения финансового пакета поддержки. Стороны также обсудили внедрение уникальной системы защиты Drone Deal.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой разблокирование финансового пакета помощи на 90 млрд евро, передает УНН.
Обсудили с Президентом Европейского совета Антониу Коштой разблокирование финансового пакета помощи на 90 млрд евро. Украина выполнила то, о чем к нам обращался Евросоюз.
По словам Президента, Кошта также отметил договоренности Украины со странами Ближнего Востока и региона Залива в сфере безопасности.
Украинская система защиты жизней, которую мы предлагаем партнерам в формате Drone Deal, действительно уникальна. Мы уже начали это сотрудничество и с отдельными европейскими странами. Договорились, что продолжим обсуждение этой темы во время личной встречи уже в ближайшее время. Важно, чтобы Европа была объединена и защищена.
Украина отремонтировала поврежденный участок "Дружбы" после удара рф, нефтепровод может возобновить работу – Зеленский21.04.26, 17:37 • 958 просмотров