Зеленский и генсек ОЭСР Корман обсудили план восстановления Украины: детали
Киев • УНН
Президент Украины встретился с генсеком ОЭСР, обсудив участие организации в восстановлении страны. Также речь шла об усилении аграрного сектора и важности антикоррупционных реформ.
Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманом. Они обсудили участие ОЭСР в разработке и реализации плана восстановления Украины, передает УНН.
Детали
"Провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом. Обсудили участие ОЭСР в разработке и реализации плана восстановления Украины. Уверены, что война закончится и мы отстроим Украину вместе с сильными компаниями и странами. Пообщались и по усилению аграрного сектора Украины благодаря привлечению инвестиций", - рассказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина ценит высокую оценку ОЭСР по развитию Украины, представленную сегодня в обзорах государства – экономическом и антикоррупционном.
Это дорожная карта необходимых реформ и положительный сигнал для международных инвесторов
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Кроме того, Зеленский заявил, что Украина делает все возможное, чтобы остановить войну и иметь прекращение огня, "прийти к нему – безусловному прекращению огня".
Но в любом случае мы уверены, что война закончится и мы отстроим Украину со всеми сильными компаниями и странами
Генеральный секретарь ОЭСР отметил существенный прогресс Украины в реформах, в частности в сфере противодействия коррупции, что является важной предпосылкой процесса интеграции страны в ОЭСР. Организация готова и в дальнейшем оказывать необходимую техническую помощь на этом пути.
Кроме того, речь шла об усилении аграрного сектора Украины благодаря привлечению инвестиций.
Дополнение
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что Украина имеет прогресс по 21 индикатору дорожных карт в сфере противодействия коррупции и верховенства права.
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