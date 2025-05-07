Зеленский и генсек ОЭСР Корман обсудили план восстановления Украины: детали

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманом. Они обсудили участие ОЭСР в разработке и реализации плана восстановления Украины, передает УНН.

"Провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом. Обсудили участие ОЭСР в разработке и реализации плана восстановления Украины. Уверены, что война закончится и мы отстроим Украину вместе с сильными компаниями и странами. Пообщались и по усилению аграрного сектора Украины благодаря привлечению инвестиций", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина ценит высокую оценку ОЭСР по развитию Украины, представленную сегодня в обзорах государства – экономическом и антикоррупционном.

Это дорожная карта необходимых реформ и положительный сигнал для международных инвесторов

Украина достигла значительного прогресса в антикоррупционной стратегии и прозрачности политического финансирования - ОЭСР

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина делает все возможное, чтобы остановить войну и иметь прекращение огня, "прийти к нему – безусловному прекращению огня".

Но в любом случае мы уверены, что война закончится и мы отстроим Украину со всеми сильными компаниями и странами