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Зеленский и генсек ОЭСР Корман обсудили план восстановления Украины: детали

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Президент Украины встретился с генсеком ОЭСР, обсудив участие организации в восстановлении страны. Также речь шла об усилении аграрного сектора и важности антикоррупционных реформ.

Зеленский и генсек ОЭСР Корман обсудили план восстановления Украины: детали

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманом. Они обсудили участие ОЭСР в разработке и реализации плана восстановления Украины, передает УНН.

Детали

"Провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом. Обсудили участие ОЭСР в разработке и реализации плана восстановления Украины. Уверены, что война закончится и мы отстроим Украину вместе с сильными компаниями и странами. Пообщались и по усилению аграрного сектора Украины благодаря привлечению инвестиций", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина ценит высокую оценку ОЭСР по развитию Украины, представленную сегодня в обзорах государства – экономическом и антикоррупционном.

Это дорожная карта необходимых реформ и положительный сигнал для международных инвесторов

- отметил Зеленский.

Украина достигла значительного прогресса в антикоррупционной стратегии и прозрачности политического финансирования - ОЭСР16.12.24, 13:08 • 16968 просмотров

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина делает все возможное, чтобы остановить войну и иметь прекращение огня, "прийти к нему – безусловному прекращению огня".

Но в любом случае мы уверены, что война закончится и мы отстроим Украину со всеми сильными компаниями и странами

- сказал Зеленский.

Генеральный секретарь ОЭСР отметил существенный прогресс Украины в реформах, в частности в сфере противодействия коррупции, что является важной предпосылкой процесса интеграции страны в ОЭСР. Организация готова и в дальнейшем оказывать необходимую техническую помощь на этом пути.

Кроме того, речь шла об усилении аграрного сектора Украины благодаря привлечению инвестиций.

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что Украина имеет прогресс по 21 индикатору дорожных карт в сфере противодействия коррупции и верховенства права.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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