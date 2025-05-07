Зеленський та генсек ОЕСР Корман обговорили план відновлення України: деталі

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пес, який покусав дітей у Броварах, шукає родину: що відомо про собаку
6 травня, 14:29 • 32174 перегляди

Пес, який покусав дітей у Броварах, шукає родину: що відомо про собаку

6 травня, 14:23 • 68042 перегляди

Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини з другої спроби

6 травня, 14:11 • 54476 перегляди

У ЄС представили дорожню карту відмови від російських енергоносіїв: стосується у тому числі газу, урану та "тіньового флоту" рф

Ексклюзив
6 травня, 13:27 • 55178 перегляди

З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

6 травня, 12:34 • 62615 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

6 травня, 11:40 • 96993 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
6 травня, 10:24 • 52373 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
6 травня, 09:43 • 109178 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

Ексклюзив
6 травня, 07:11 • 57340 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

6 травня, 05:57 • 127596 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+9°
1.7м/с
88%
748 мм
Популярнi новини

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 27812 перегляди

Реформа АРМА викликає опір у керівництва агентства: чому Олена Дума блокує зміни

6 травня, 14:59 • 63395 перегляди

Уряд вніс зміни до порядку призову під час мобілізації: про що йдеться

6 травня, 15:15 • 20692 перегляди

Наука без кордонів: як аграрне партнерство України з ЄС приносить нові здобутки

6 травня, 15:56 • 43640 перегляди

У Києві жінка впала у Дніпро з Пішохідного мосту: врятувати її не вдалося

6 травня, 16:40 • 13321 перегляди
Публікації

Наука без кордонів: як аграрне партнерство України з ЄС приносить нові здобутки

6 травня, 15:56 • 43663 перегляди

Реформа АРМА викликає опір у керівництва агентства: чому Олена Дума блокує зміни

6 травня, 14:59 • 63419 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

6 травня, 11:40 • 96993 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

6 травня, 09:43 • 109178 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 05:57 • 127596 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 27828 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 79145 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 78143 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 90504 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 38730 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Зеленський та генсек ОЕСР Корман обговорили план відновлення України: деталі

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Президент України зустрівся з генсеком ОЕСР, обговоривши участь організації у відбудові країни. Також йшлося про посилення аграрного сектору та важливість антикорупційних реформ.

Зеленський та генсек ОЕСР Корман обговорили план відновлення України: деталі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом. Вони обговорили участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення України, передає УНН.

Деталі

"Провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. Обговорили участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення України. Впевнені, що війна закінчиться і ми відбудуємо Україну разом із сильними компаніями та країнами. Поспілкувалися й щодо посилення аграрного сектору України завдяки залученню інвестицій", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що Україна цінує високу оцінку ОЕСР щодо розвитку України, представлену сьогодні в оглядах держави – економічному та антикорупційному.

Це дорожня карта необхідних реформ і позитивний сигнал для міжнародних інвесторів

- зазначив Зеленський.

Україна досягла значного прогресу в антикорупційній стратегії та прозорості політичного фінансування — ОЕСР16.12.24, 13:08 • 16968 переглядiв

Окрім того, Зеленський заявив, що Україна робить все можливе, щоб зупинити війну й мати припинення вогню, "прийти до нього – безумовного припинення вогню".

Але в будь-якому випадку ми певні, що війна закінчиться й ми відбудуємо Україну з усіма сильними компаніями та країнами

- сказав Зеленський.

Генеральний секретар ОЕСР відзначив суттєвий прогрес України в реформах, зокрема у сфері протидії корупції, що є важливою передумовою процесу інтеграції країни до ОЕСР. Організація готова й надалі надавати необхідну технічну допомогу на цьому шляху.

Крім того, ішлося про посилення аграрного сектору України завдяки залученню інвестицій.

Доповнення

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна має прогрес по 21 індикатору дорожніх карт у сфері протидії корупції та верховенства права.

Торгова війна Трампа обвалить світову економіку: прогноз ОЕСР17.03.25, 16:21 • 15704 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Ольга Стефанишина
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$62.03
Bitcoin
$96,264.40
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.74
Золото
$3,388.44
Ethereum
$1,810.88