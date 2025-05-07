Зеленський та генсек ОЕСР Корман обговорили план відновлення України: деталі
Київ • УНН
Президент України зустрівся з генсеком ОЕСР, обговоривши участь організації у відбудові країни. Також йшлося про посилення аграрного сектору та важливість антикорупційних реформ.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом. Вони обговорили участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення України, передає УНН.
Деталі
"Провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. Обговорили участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення України. Впевнені, що війна закінчиться і ми відбудуємо Україну разом із сильними компаніями та країнами. Поспілкувалися й щодо посилення аграрного сектору України завдяки залученню інвестицій", - розповів Зеленський.
Президент зазначив, що Україна цінує високу оцінку ОЕСР щодо розвитку України, представлену сьогодні в оглядах держави – економічному та антикорупційному.
Це дорожня карта необхідних реформ і позитивний сигнал для міжнародних інвесторів
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Окрім того, Зеленський заявив, що Україна робить все можливе, щоб зупинити війну й мати припинення вогню, "прийти до нього – безумовного припинення вогню".
Але в будь-якому випадку ми певні, що війна закінчиться й ми відбудуємо Україну з усіма сильними компаніями та країнами
Генеральний секретар ОЕСР відзначив суттєвий прогрес України в реформах, зокрема у сфері протидії корупції, що є важливою передумовою процесу інтеграції країни до ОЕСР. Організація готова й надалі надавати необхідну технічну допомогу на цьому шляху.
Крім того, ішлося про посилення аграрного сектору України завдяки залученню інвестицій.
Доповнення
Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна має прогрес по 21 індикатору дорожніх карт у сфері протидії корупції та верховенства права.
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