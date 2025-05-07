Зеленський та генсек ОЕСР Корман обговорили план відновлення України: деталі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом. Вони обговорили участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення України, передає УНН.

"Провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. Обговорили участь ОЕСР у розробці та реалізації плану відновлення України. Впевнені, що війна закінчиться і ми відбудуємо Україну разом із сильними компаніями та країнами. Поспілкувалися й щодо посилення аграрного сектору України завдяки залученню інвестицій", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що Україна цінує високу оцінку ОЕСР щодо розвитку України, представлену сьогодні в оглядах держави – економічному та антикорупційному.

Це дорожня карта необхідних реформ і позитивний сигнал для міжнародних інвесторів

Україна досягла значного прогресу в антикорупційній стратегії та прозорості політичного фінансування — ОЕСР

Окрім того, Зеленський заявив, що Україна робить все можливе, щоб зупинити війну й мати припинення вогню, "прийти до нього – безумовного припинення вогню".

Але в будь-якому випадку ми певні, що війна закінчиться й ми відбудуємо Україну з усіма сильними компаніями та країнами