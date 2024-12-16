Украина достигла значительного прогресса в антикоррупционной стратегии и прозрачности политического финансирования - ОЭСР
Киев • УНН
ОЭСР отметила значительный прогресс Украины в укреплении публичной добропорядочности и антикоррупционной стратегии. Украина достигла успехов в прозрачности политического финансирования и внутреннем контроле.
Организация экономического сотрудничества и развития отметила прогресс Украины в укреплении публичной добропорядочности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Детали
ОЭСР опубликовала оценку, охватывающую 2023-2024 годы, в ней отражается значительный прогресс в развитии регуляторной основы и реализации реформ, несмотря на полномасштабную войну.
По информации, значительного прогресса Украина достигла в следующих сферах.
Качество стратегической основы: Украина соответствует международным стандартам антикоррупционных стратегий с прочной нормативной базой и четкими целями.
Прозрачность политического финансирования: Были достигнуты значительные успехи в регулировании и надзоре за политическим финансированием.
Внутренний контроль и охват аудитом: комплексные внутренние аудиты и высокий уровень внедрения рекомендаций отражают развитие системы.
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Также, отмечается о высоких показателях в прозрачности политического финансирования и в охвате центральных функций внутреннего контроля и аудита.
ОЭСР отметила высокий уровень принятия рекомендаций аудита и полный охват внутренним аудитом государственных бюджетных организаций.
Украина - одна из первых стран, не являющихся членом ОЭСР, которая присоединилась к инициативе «Индикаторы публичной добропорядочности». Мы продолжаем реформировать и развивать нашу страну, чтобы в ближайшей перспективе присоединиться к клубу развитых государств ОЭСР
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