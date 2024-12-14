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Антикоррупционный суд возвращает государству 138 земельных участков НААН и осудил девять должностных лиц

Антикоррупционный суд возвращает государству 138 земельных участков НААН и осудил девять должностных лиц

Киев  •  УНН

 • 2616 просмотра

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Девять высокопоставленных чиновников НААН и Госземагентства осуждены за незаконное отчуждение 13 га земель академии. Суд назначил до 8 лет заключения и запрет занимать государственные должности.

Антикоррупционный суд вынес приговор по делу незаконного отчуждения земель Национальной академии аграрных наук Украины. Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд, передает УНН.

Детали

Суд признал виновными девять человек, причастных к махинациям, и принял решение о возвращении государству 138 земельных участков общей площадью более 13 гектаров, расположенных в Киево-Святошинском районе Киевской области. 

Среди осужденных - чиновники НААН, в частности экс-директор Института земледелия и бывший президент академии. Они получили тюремные сроки до 8 лет, запрет занимать государственные должности и частичную конфискацию имущества. К делу также причастны должностные лица Госземагентства, которым суд назначил аналогичные наказания. 

Установлено, что особо ценные земли государственной собственности были незаконно изъяты и распределены среди приближенных лиц. В результате их разделения сформировали земельные участки, которые впоследствии использовались в частных интересах. Раскрытие этой схемы стало возможным благодаря масштабному расследованию Национального антикоррупционного бюро. 

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней. Суд также отметил, что наказание в виде лишения свободы и запрета занимать должности будет исчисляться с момента задержания осужденных после завершения апелляционного рассмотрения.

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО30 сент. 2024, 09:35 • 125464 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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