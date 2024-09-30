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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Национальная аграрная академия потеряла большие массивы земли, часть из которых теперь приватизирована воинами АТО

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 09:35  •  9454 просмотра

Национальная академия аграрных наук потеряла около 30% земель из-за неоформления документов.

Национальная академия аграрных наук (НААН) вновь оказалась в центре скандала из-за обнаружения значительных потерь государственной земли. На этот раз в Киевской области. Причина банальна - сотрудники НААН десятилетиями не оформляли юридические документы на земли, а затем они формально были свободны и в дальнейшем приватизированы, в основном воинами АТО.  Но такую ситуацию следует рассматривать не только через призму негатива, но и позитива, когда национальное богатство из-за халатности чиновников оказалось в руках тех, кто этого больше всего заслуживает, сообщает УНН.

По данным полученным из внутренних источников, НААН не смогла вовремя оформить права на пользование значительным количеством земельных участков, что повлекло потерю около 30% от общего земельного фонда. Посчитать точный объем земельного банка НААН не могут ни сами академики, ни Фонд госимущества - никто. Все потому, что все годы независимости этот банк был "нарисован" НААН и не совпадал с реальностью.

Из-за хаотичного подхода к управлению земельными ресурсами, отсутствия актуальных кадастровых данных и недостаточной прозрачности в ведении земельного учета, точно подсчитать остаточный земельный банк НААН -  невозможно. Значительная часть земель не внесена в Государственный земельный кадастр, а информация о владельцах участков и их границах отсутствует или неполная.

Как указывают эксперты, проблема также заключается в многочисленных судебных спорах за право владения землями, что дополнительно усложняет процесс оценки земельного банка. К тому же, недостаточный контроль со стороны государства и отсутствие четкой стратегии по использованию и охране земель привели к тому, что НААН не может полноценно управлять своими ресурсами. Или не хочет. Ведь теневой оборот земли долгое время приносил чиновникам НААН неплохие "дивиденды". Наиболее популярная схема - сдача государственной земли в скрытую аренду частными фермерам для выращивания там урожаев. Это официально запрещено, однако судебные споры свидетельствуют о пренебрежении этим запретом со стороны аграрной академии.

Ситуация критическая, ведь потеряно не только земли, но и время, когда все еще можно было исправить и стабилизировать ситуацию, в частности провести аудит земли и заняться ее юридическим оформлением.

Однако потерю земель Национальной аграрной академией наук (НААН) из-за неэффективного управления можно рассматривать с разных перспектив. С одной стороны, это свидетельствует о серьезных проблемах в государственном управлении, но с другой стороны, если эти земли действительно перешли в собственность тех, кто может ими эффективно распоряжаться, это может иметь положительные последствия.

В частности, если новыми собственниками стали ветераны АТО, потенциальные позитивы очевидны:

  • повышение эффективности использования: частные собственники, особенно те, кто заинтересован в развитии аграрного бизнеса, обычно имеют большую мотивацию и ресурсы для эффективного использования земель, чем государственные учреждения, которые часто сталкиваются с бюрократией и коррупцией;
  • поддержка ветеранов: передача земель ветеранам АТО может служить реальной поддержкой и мотивацией государства тех, кто защищал страну. Это может быть частью компенсации за их службу и стимулом для интеграции в гражданскую жизнь;
  • развитие местных общин: эффективное управление землями на местном уровне может способствовать развитию местных общин, созданию рабочих мест, росту доходов и улучшению инфраструктуры;
  •  снижение нагрузки на государственный бюджет: уменьшение количества земель, которыми управляет государство, может снизить расходы на их содержание и управление, а взамен увеличить налоговые поступления от частного сектора;

Таким образом, хотя НААН потеряла значительную часть земель из-за неэффективного управления, возможен положительный аспект этого - если эти земли используются эффективнее и служат реальной поддержке ветеранов и других граждан, которые действительно нуждаются в помощи.

Однако, не все в Украине поддерживают то, чтобы украинские земли использовались эффективно и прозрачно. Об этом в том числе свидетельствует дело НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского. По версии следствия, именно он в роли адвоката восемь лет назад помог бойцам АТО получить земельные участки, которые якобы находились в пользовании НААН. Несмотря на то, что разумные сроки следствия этого дела уже истекли, и НАБУ теперь продолжает их через суд -  детективы планируют еще допрос тысячи военных, которые получили эти земли.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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