Національна академія аграрних наук (НААН) знов опинилася у центрі скандалу через виявлення значних втрат державної землі. На цей раз у Київській області. Причина банальна - співробітники НААН десятиліттями не оформлювали юридичні документи на землі, а відтак вони формально були вільні і в подальшому приватизовані, здебільшого воїнами АТО. Але таку ситуацію варто розглядати не тільки через призму негативу, а й позитиву, коли національне багатство через халатність чиновників опинилося в руках тих, хто на це найбільше заслуговує, повідомляє УНН.

За даними отриманими з внутрішніх джерел, НААН не змогла вчасно оформити права на користування значною кількістю земельних ділянок, що спричинило втрату близько 30% від загального земельного фонду. Порахувати точний обсяг земельного банку НААН не можуть ані самі академіки, ані Фонд держмайна - ніхто. Все через те, що всі роки незалежності цей банк був "намальований" НААН і не збігався з реальністю.

Через хаотичний підхід до управління земельними ресурсами, відсутність актуальних кадастрових даних та недостатню прозорість у веденні земельного обліку, точно підрахувати залишковий земельний банк НААН - неможливо. Значна частина земель не внесена до Державного земельного кадастру, а інформація про власників ділянок та їхні межі відсутня або неповна.

Як вказують експерти, проблема також полягає у численних судових спорах за право володіння землями, що додатково ускладнює процес оцінки земельного банку. До того ж, недостатній контроль з боку держави і відсутність чіткої стратегії щодо використання та охорони земель призвели до того, що НААН не може повноцінно управляти своїми ресурсами. Або не хоче. Адже тіньовий обіг землі довгий час приносив чиновникам НААН непогані "дивіденди". Найбільш популярна схема - здача державної землі в приховану оренду приватними фермерам для вирощування там урожаїв. Це офіційно заборонено, проте судові спори свідчать про нехтування цією забороною з боку аграрної академії.

Ситуація критична, адже втрачено не тільки землі, але й час, коли все ще можна було виправити і стабілізувати ситуацію, зокрема провести аудит землі та зайнятися її юридичним оформленням.

Проте втрату земель Національною аграрною академією наук (НААН) через неефективне управління можна розглядати з різних перспектив. З одного боку, це свідчить про серйозні проблеми в державному управлінні, але з іншого боку, якщо ці землі дійсно перейшли у власність тих, хто може ними ефективно розпоряджатися, це може мати позитивні наслідки.

Зокрема, якщо новими власниками стали ветерани АТО, потенційні позитиви очевидні:

підвищення ефективності використання: приватні власники, особливо ті, хто зацікавлений у розвитку аграрного бізнесу, зазвичай мають більшу мотивацію і ресурси для ефективного використання земель, ніж державні установи, які часто стикаються з бюрократією і корупцією;

підтримка ветеранів: передача земель ветеранам АТО може слугувати реальною підтримкою та мотивацією держави тих, хто захищав країну. Це може бути частиною компенсації за їхню службу і стимулом для інтеграції у цивільне життя;



розвиток місцевих громад: ефективне управління землями на місцевому рівні може сприяти розвитку місцевих громад, створенню робочих місць, зростанню доходів і покращенню інфраструктури;



зниження навантаження на державний бюджет: зменшення кількості земель, якими управляє держава, може знизити витрати на їх утримання і управління, а натомість збільшити податкові надходження від приватного сектору;



Таким чином, хоча НААН втратила значну частину земель через неефективне управління, можливий позитивний аспект цього — якщо ці землі використовуються ефективніше і слугують реальній підтримці ветеранів та інших громадян, які дійсно потребують допомоги.

Однак, не всі в Україні підтримують те, щоб українські землі використовувались ефективно і прозоро. Про це у тому числі свідчить справа НАБУ проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського. За весією слідства, саме він в ролі адвоката вісім років тому допоміг бійцям АТО отримати земельні ділянки, які начебто перебували у користуванні НААН. Попри те, що розумні терміни слідства цієї справи вже сплили, і НАБУ тепер продовжує їх через суд - детективи планують ще допит тисячі військових, які отримали ці землі.