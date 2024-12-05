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Рада вернула возможность конфисковать имущество у коррупционеров, заключивших сделку со следствием

Киев  •  УНН

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Верховная Рада приняла закон о возможности конфискации имущества у коррупционеров, которые заключили соглашение о признании виновности. Законопроект №12243-1 поддержали 276 депутатов.

Верховная Рада приняла в целом законопроект, по которому в случае освобождения коррупционера от отбывания наказания с испытанием на основании соглашения о признании виновности, к нему может быть также назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12243-1.

Детали

Как сообщил Железняк, законопроект №12243-1 о возвращении нормы о конфискации имущества коррупционеров при сделке со следствием поддержали в целом 276 депутатов.

В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием на основании соглашения о признании виновности в уголовном производстве по коррупционному уголовного правонарушения, уголовного преступления, связанного с коррупцией, может быть также назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества при условии его согласования сторонами соглашения

- говорится в законопроекте.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием, который позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников назначать меньший срок заключения, чем требует уголовный кодекс.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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