Рада вернула возможность конфисковать имущество у коррупционеров, заключивших сделку со следствием
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о возможности конфискации имущества у коррупционеров, которые заключили соглашение о признании виновности. Законопроект №12243-1 поддержали 276 депутатов.
Верховная Рада приняла в целом законопроект, по которому в случае освобождения коррупционера от отбывания наказания с испытанием на основании соглашения о признании виновности, к нему может быть также назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества.
Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12243-1.
Детали
Как сообщил Железняк, законопроект №12243-1 о возвращении нормы о конфискации имущества коррупционеров при сделке со следствием поддержали в целом 276 депутатов.
В случае освобождения от отбывания наказания с испытанием на основании соглашения о признании виновности в уголовном производстве по коррупционному уголовного правонарушения, уголовного преступления, связанного с коррупцией, может быть также назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества при условии его согласования сторонами соглашения
Напомним
Верховная Рада приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием, который позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников назначать меньший срок заключения, чем требует уголовный кодекс.