Рада ухвалила закон про угоди зі слідством: що чекає на співпрацюючих?
Київ • УНН
Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє зменшувати термін ув'язнення за співпрацю зі слідством. Документ передбачає штрафи від 20 тис. до 12 млн неоподатковуваних мінімумів та можливу конфіскацію майна.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про угоди зі слідством, який дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кримінальний кодекс. Про це УНН повідомляє із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Рада прийняла в цілому #12039 законопроект про угоди зі слідством Цей текст підтримали і САП і НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобовʼязанням
За його словами, документ вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років.
При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф:
- за нетяжкі злочини: від 20 тис. до 120 тис. НМДГ.
- за тяжкі злочини: від 120 тис. до 6 млн. НМДГ.
- за особливо тяжкі злочини: від 270 тис. до 12 млн. НМДГ.
Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.
При цьому, як повідомляється, цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за вийнятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора
У випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант який повністю відшкодовує збитки, сплачує штарф та може отримати додатково конфіскацію.
"Закон треба підписати до 31 жовтня, щоб отримати гроші по Ukraine Facility Plan. На 4 млрд євро", - додав Железняк.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні новий законопроєкт про угоди зі слідством 9 жовтня.