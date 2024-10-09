Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє призначати менший строк ув’язнення у випадку співпраці зі слідством
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що дозволяє призначати менший строк ув'язнення за співпрацю зі слідством. Документ передбачає можливість зменшення покарання за викриття співучасників та відшкодування шкоди.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні новий законопроєкт про угоди зі слідством, який дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кримінальний кодекс. Про це УНН повідомляє із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Рада прийняла у першому читанні НОВИЙ №12039 законопроект про угоди зі слідством Цей текст підтримали і САП і НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобовʼязанням. ЗА основу - 268
За його словами, за законопроєкт не голосували одразу в цілому, оскільки в залі були застереження щодо цього від двох фракцій.
Як вказав Железняк, документ:
- вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років;
- при цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф -це 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин, більше 4 мільйонів гривень за тяжкий злочин;
- також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено;
- при цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за вийнятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора;
- у випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.
Систему захисту викривачів корупції обіцяють перевірити08.10.24, 17:11 • 11675 переглядiв