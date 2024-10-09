Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє призначати менший строк ув’язнення у випадку співпраці зі слідством

Верховна Рада ухвалила у першому читанні новий законопроєкт про угоди зі слідством, який дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кримінальний кодекс. Про це УНН повідомляє із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Рада прийняла у першому читанні НОВИЙ №12039 законопроект про угоди зі слідством Цей текст підтримали і САП і НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобовʼязанням. ЗА основу - 268 - написав Железняк.

За його словами, за законопроєкт не голосували одразу в цілому, оскільки в залі були застереження щодо цього від двох фракцій.

Як вказав Железняк, документ:

вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років;

при цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф -це 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин, більше 4 мільйонів гривень за тяжкий злочин;

також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено;

при цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за вийнятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора;

у випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

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