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Рада поддержала законопроект, который позволяет назначать меньший срок заключения в случае сотрудничества со следствием

Рада поддержала законопроект, который позволяет назначать меньший срок заключения в случае сотрудничества со следствием

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 09:23  •  6774 просмотра

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий назначать меньший срок заключения за сотрудничество со следствием. Документ предусматривает возможность уменьшения наказания за разоблачение соучастников и возмещение ущерба.

Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о соглашениях со следствием, который позволяет в случае сотрудничества со следствием за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения чем требует уголовный кодекс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Рада приняла в первом чтении НОВЫЙ №12039 законопроект о сделках со следствием Этот текст поддержали и САП и НАБУ, также он соответствует нашим международным обязательствам. За основу - 268

- написал Железняк.

По его словам, за законопроект не голосовали сразу в целом, поскольку в зале были предостережения относительно этого от двух фракций.

Как указал Железняк, документ:

  • вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например 5 вместо 8 лет;
  • при этом суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф -это 102 миллиона гривен максимум за особо тяжкое преступление, более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление;
  • также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован;
  • при этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора;
  • в случае если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант который полностью возмещает убытки, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

Систему защиты обличителей коррупции обещают проверить8 октября 2024, 14:11 • 10604 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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