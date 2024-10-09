Рада поддержала законопроект, который позволяет назначать меньший срок заключения в случае сотрудничества со следствием
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий назначать меньший срок заключения за сотрудничество со следствием. Документ предусматривает возможность уменьшения наказания за разоблачение соучастников и возмещение ущерба.
Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о соглашениях со следствием, который позволяет в случае сотрудничества со следствием за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения чем требует уголовный кодекс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
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По его словам, за законопроект не голосовали сразу в целом, поскольку в зале были предостережения относительно этого от двух фракций.
Как указал Железняк, документ:
- вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например 5 вместо 8 лет;
- при этом суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф -это 102 миллиона гривен максимум за особо тяжкое преступление, более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление;
- также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован;
- при этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора;
- в случае если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант который полностью возмещает убытки, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.
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