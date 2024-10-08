Систему защиты обличителей коррупции обещают проверить
Киев • УНН
НАБУ проведет анализ действующей системы защиты обличителей коррупции. Целью является совершенствование механизмов реагирования на нарушения прав обличителей и адаптация к международным стандартам и нормам ЕС.
Действующая система защиты обличителей коррупции будет проверена на предмет недостатков.
В НАБУ сообщили о планах ее совершенствования и адаптации к международным стандартам и нормативно-правовым актам ЕС, передает УНН.
Национальное антикоррупционное бюро Украины проведет анализ действующей системы защиты обличителей.
Целью анализа является улучшение механизмов реагирования на возможные нарушения прав обличителей, повышение уровня доверия потенциальных обличителей к уполномоченным лицам Национального бюро. Обещают выяснить сильные стороны и недостатки, найти возможности для совершенствования и адаптации к международным стандартам. В частности относительно нормативно-правовых актов ЕС.
Отмечается, что оценивание проверка является актуальной в контексте реагирования на последние события относительно давления на обличителей, которые имели место в Национальном бюро.
Напомним,
За год обличители 3,8 тыс. раз сообщили о коррупции через Единый портал.
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