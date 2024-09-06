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За рік викривачі 3,8 тис. разів повідомили про корупцію через Єдиний портал

За рік викривачі 3,8 тис. разів повідомили про корупцію через Єдиний портал

Київ • УНН

 • 14493 перегляди

НАЗК підбило підсумки роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів за рік. Портал отримав понад 3,8 тис. повідомлень та став ефективним механізмом захисту прав викривачів.

За рік роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів, який запустило НАЗК, надійшло понад 3,8 тис. повідомлень. Про це УНН пише з посиланням на сайт НАЗК.

Деталі

Цифровий сервіс продемонстрував свою ефективність, даючи можливість у режимі реального часу працювати з аналітичними даними щодо ситуації з повідомленнями про корупцію в країні, а також забезпечуючи конфіденційність та анонімність викривачів. Портал став найбільш дієвим механізмом для своєчасного отримання викривачами захисту прав

- йдеться у повідомленні.

Практичне застосування Порталу засвідчило, що він потребує вдосконалення, вважають у відомстві. Недоліки системи НАЗК виправляє у співпраці з громадським та державним секторами. Зокрема, з метою оптимізації процесів підключення організацій до Порталу у квітні 2024 року змінено порядок його ведення та черговість підключення організацій.

Крім того, зазнала змін публічна частина Порталу, запроваджено новий пошуковий фільтр підключених організацій, виправлено низку технічних помилок, що виникали при подачі повідомлень тощо. Запланована також зміна дизайну з урахуванням вимог щодо інклюзивності, спрощеної процедури подання та прийняття авторизованими користувачами повідомлення.

Загалом за рік до Порталу надійшло понад 3,8 тис. повідомлень, однак головна мета його функціонування полягає не у масовості звернень, а у  формуванні культури викривання, що передбачає поступове зменшення проявів корупції на всіх рівнях

- додали в НАЗК.

Серед викликів, які стоять перед інститутом викривання, у НАЗК називають виправлення прогалин і розбіжностей у законодавстві, а також покращення комунікації з суспільством з метою розвитку свідомих проявів відповідальної та доброчесної поведінки перед корупцією.

Зокрема, для уніфікації поняття "викривач" планується внести визначення цього терміну у Кримінально-процесуальний кодекс України. також потребує нормативного врегулювання порядок отримання особою підтвердження набуття статусу викривача та порядок оскарження особою відповідних  рішень. Якісного регулювання вимагають також процедури захисту викривачів та надання їм юридичної допомоги. 

Окремим питанням стоїть забезпечення виплати винагороди викривачам. Відсутність належної правової процедури такої виплати не має впливати на можливість реалізації права викривача, гарантованого законом

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що НАЗК працює в цьому напрямі спільно з Кабміном, казначейською службою, Мінфіном та Міністерством економіки.

Крім того, Національне агентство спільно з проєктом USAID та FCDO "Сприяння доброчесності у публічному секторі" (Pro-Integrity) розпочало роботу за двома основними векторами: пропозицій змін у законодавстві з метою належного функціонування інституту викривання в межах чинної концепції та запровадження якісної стратегії комунікації з суспільством з метою розвитку культури викривання.

Реалізація зазначених завдань дозволить створити твердий фундамент для подальших концептуальних змін та розширення інституту викривання як це передбачає Директива ЄС 2019/1937 від 23.10.2019.

Тому НАЗК закликає всіх стейкхолдерів активно доєднатися до розпочатих процесів. Національне агентство має принципову позицію щодо захисту прав та гарантій викривачів і вітає ініціативу працівників організацій, які обрали шлях боротьби з корупцією та не толерування будь-яких їх проявів.

Нагадаємо

НАЗК перевірило 1236 звітів політичних партій за 2020-2024 роки і виявило порушення у 466 з них. Складено 81 протокол про адмінпорушення, готуються ще понад 300 протоколів.

У Міноборони стартувало обговорення антикорупційної програми на 2024-2026 роки20.08.24, 15:33 • 21546 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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