За год обличители 3,8 тыс. раз сообщили о коррупции через Единый портал

За год работы Единого портала сообщений обличителей, который запустило НАПК, поступило более 3,8 тыс. сообщений. Об этом УНН пишет со ссылкой на сайт НАПК.

Детали

Цифровой сервис продемонстрировал свою эффективность, давая возможность в режиме реального времени работать с аналитическими данными о ситуации с сообщениями о коррупции в стране, а также обеспечивая конфиденциальность и анонимность обличителей. Портал стал наиболее действенным механизмом для своевременного получения обличителями защиты прав - говорится в сообщении.

Практическое применение Портала показало, что он нуждается в совершенствовании, считают в ведомстве. Недостатки системы НАПК исправляет в сотрудничестве с общественным и государственным секторами. В частности, с целью оптимизации процессов подключения организаций к Порталу в апреле 2024 года изменен порядок его ведения и очередность подключения организаций.

Кроме того, претерпела изменения публичная часть Портала, введен новый поисковый фильтр подключенных организаций, исправлен ряд технических ошибок, возникавших при подаче сообщений и тому подобное. Запланировано также изменение дизайна с учетом требований по инклюзивности, упрощенной процедуры подачи и принятия авторизованными пользователями сообщения.

Всего за год на Портал поступило более 3,8 тыс. сообщений, однако главная цель его функционирования заключается не в массовости обращений, а в формировании культуры разоблачения, что предполагает постепенное уменьшение проявлений коррупции на всех уровнях - добавили в НАПК.

Среди вызовов, которые стоят перед институтом разоблачения, в НАПК называют исправление пробелов и разногласий в законодательстве, а также улучшение коммуникации с обществом с целью развития сознательных проявлений ответственного и добропорядочного поведения перед коррупцией.

В частности, для унификации понятия "обличитель" планируется внести определение этого термина в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. также требует нормативного урегулирования порядок получения лицом подтверждения приобретения статуса обличителя и порядок обжалования лицом соответствующих решений. Качественного регулирования требуют также процедуры защиты обличителей и предоставления им юридической помощи.

Отдельным вопросом стоит обеспечение выплаты вознаграждения обличителям. Отсутствие надлежащей правовой процедуры такой выплаты не должно влиять на возможность реализации права обличителя, гарантированного законом - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАПК работает в этом направлении совместно с Кабмином, казначейской службой, Минфином и Министерством экономики.

Кроме того, Национальное агентство совместно с проектом USAID и FCDO "Содействие добропорядочности в публичном секторе" (Pro-Integrity) начало работу по двум основным векторам: предложений изменений в законодательстве с целью надлежащего функционирования института разоблачения в рамках действующей концепции и внедрения качественной стратегии коммуникации с обществом с целью развития культуры разоблачения.

Реализация указанных задач позволит создать твердый фундамент для дальнейших концептуальных изменений и расширения института разоблачения как это предусматривает Директива ЕС 2019/1937 от 23.10.2019.

Поэтому НАПК призывает всех стейкхолдеров активно присоединиться к начатым процессам. Национальное агентство имеет принципиальную позицию по защите прав и гарантий обличителей и приветствует инициативу работников организаций, которые выбрали путь борьбы с коррупцией и не толерантности к любым их проявлениям.

Напомним

НАПК проверило 1236 отчетов политических партий за 2020-2024 годы и выявило нарушения в 466 из них. Составлен 81 протокол об админнарушении, готовятся еще более 300 протоколов.

У Міноборони стартувало обговорення антикорупційної програми на 2024-2026 роки