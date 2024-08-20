В Минобороны стартовало обсуждение антикоррупционной программы на 2024-2026 годы

Во вторник, 20 августа, стартовало публичное обсуждение проекта приказа "Об утверждении Антикоррупционной программы Министерства обороны Украины на 2024-2026 годы". Об этом заявили в Минобороны, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что программа должна помогать предотвращению, выявлению и противодействию коррупции, обеспечению соблюдения стандартов добропорядочности и выполнению требований антикоррупционного законодательства.

Проект разработан в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" и учитывает Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы.

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Ключевыми задачами программы является создание культуры нулевой толерантности к коррупции, обеспечение прозрачности и подотчетности в деятельности Министерства, поддержка международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. Она также предусматривает имплементацию международных стандартов, сотрудничество с общественными организациями и повышение уровня осведомленности граждан об антикоррупционных инициативах.

Руководство Министерства обороны обязуется обеспечить реализацию антикоррупционных мероприятий на всех уровнях. Ответственность за мониторинг выполнения программы возложена на уполномоченное подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции, которое будет регулярно отчитываться о прогрессе и эффективности внедренных мероприятий.

Проект приказа размещен на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины. Замечания и предложения принимаются в течение 12 рабочих дней со дня обнародования объявления на электронный адрес Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины: [email protected].

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило предпосылки коррупционных злоупотреблений в Министерстве обороны при закупке продуктов для ВСУ и сформировало соответствующие рекомендации, чтобы их избежать.