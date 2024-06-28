Вскоре должно начаться бета-тестирование электронного бронирования работников. Услуга будет доступна на портале Дія, где руководители предприятий смогут онлайн регистрировать забронированных сотрудников без необходимости предоставления дополнительных данных. Об этом сообщила заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам заместительницы министра, Минобороны, Минцифра и Минэкономики активно работают над услугой электронного бронирования и скоро будут готовы начать бета-тестирование этой услуги для предприятий.

Электронное бронирование для предприятий будет доступно на портале Дія. Каждый руководитель критически-важного предприятия через "Оберіг" получит доступ к записям в реестре пенсионного фонда в отношении работников. Сотрудникам не нужно будет предоставлять какие-либо свои данные, все необходимые записи будут содержаться в реестрах. Работника, который подлежит бронированию, руководитель сможет зарегистрировать онлайн, и эта информация будет передана в "Оберіг". Затем эти данные будут сверяться с данными пенсионного фонда, после чего в "Обереге" появится информация о том, что работник забронирован - говорит Черногренко.

Она отмечает, что каждый забронированный работник может дать запрос на информацию через Резерв+ и его статус о бронировании будет отображен.

Статус электронного бронирования будет отображаться именно при формировании электронного военно учетного документа через приложение. То есть те, кто загрузил электронный военно учетный документ с QR-кодом, будут видеть в правой стороне все данные о бронировании - добавила Черногоренко.

Напомним

Вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в начале июля планируют начать бета-тест электронного бронирования на портале Дія.

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