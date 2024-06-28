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У Міноборони розповіли, як працюватиме е-бронювання

Київ • УНН

 • 13239 перегляди

Профільні міністерства готуються до запуску бета-тестування сервісу електронного бронювання працівників на порталі "Дія", який дозволить керівникам реєструвати заброньованих працівників онлайн без надання додаткових даних.

У Міноборони розповіли, як працюватиме е-бронювання

Невдовзі має розпочатися бета-тестування електронного бронювання працівників. Послуга буде доступна на порталі Дія, де керівники підприємств зможуть онлайн реєструвати заброньованих співробітників без необхідності надання додаткових даних. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами заступниці міністра, Міноборони, Мінцифра та Мінекономіки активно працюють над послугою електронного бронювання та скоро будуть готові розпочати бета-тестування цієї послуги для підприємств.

Електронне бронювання для підприємств буде доступним на порталі Дія. Кожен керівник критично-важливого підприємства через "Оберіг" отримає доступ до записів у реєстрі пенсійного фонду стосовно працівників. Співробітникам не потрібно буде надавати будь-які свої дані, всі необхідні записи будуть міститись у реєстрах. Працівника, який підлягає бронюванню, керівник зможе зареєструвати онлайн, і ця інформація буде передана в "Оберіг". Потім ці дані будуть звірятися з даними пенсійного фонду, після чого в "Оберезі" з’явиться інформація про те, що працівник заброньований

- каже Черногренко.

Вона зазначає, що кожен заброньований працівник може дати запит на інформацію через Резерв+ і його статус про бронювання буде відображений.

Статус електронного бронювання буде відображатись саме при формуванні електронного військово облікового документу через застосунок. Тобто ті, хто завантажив електронний військово обліковий документ з QR-кодом, будуть бачити у правій стороні всі дані про бронювання

- додала Черногоренко.

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що на початку липня планують розпочати бета-тест електронного бронювання на порталі Дія.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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