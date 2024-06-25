Уряд дозволив операторам з гуманітарного розмінування бронювати всіх своїх саперів
Київ • УНН
Підприємства, сертифіковані в якості операторів протимінної діяльності, зможуть забронювати 100% складу груп або відділів, які безпосередньо проводять розмінування, згідно з рішенням уряду.
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке передбачає, що підприємства, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, отримають змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає УНН.
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Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування
Зазначається, що рішення уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:нетехнічного обстеження;технічного обстеження; очищення; інспектування;контролю якості.
"Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання. Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботи з гуманітарного розмінування", - зазначають в Мінекономіки.
Нагадаємо
Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що медики, включаючи жінок, є військовозобов'язаними, і їх бронювання є умовним для забезпечення медичної допомоги як у цивільному секторі, так і для військових. Пріоритет надається ЗСУ, і в разі необхідності медики будуть розброньовані для військових потреб.