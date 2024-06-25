Киев • УНН
Предприятия, сертифицированные в качестве операторов противоминной деятельности, смогут забронировать 100% состава групп или отделов, которые непосредственно проводят разминирование, согласно решению правительства.
Кабинет министров принял решение, предусматривающее, что предприятия, являющиеся сертифицированными операторами противоминной деятельности, получат возможность забронировать 100% состава групп или отделений, которые непосредственно проводят разминирование.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает УНН.
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Предприятия, учреждения, организации, которые являются сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать 100% состава групп или отделений, которые непосредственно проводят разминирование
Отмечается, что решение правительства предусматривает бронирование исключительно специалистов по разминированию сертифицированного оператора, которые входят в состав групп:нетехнического обследования;технического обследования; очистки; инспектирования;контроля качества.
"Речь идет о гражданских, прошедших базовую подготовку, достаточную для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях. Такие работники могут быть забронированы, независимо от военно-учетной специальности, возраста, воинского звания. Бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работы по гуманитарному разминированию", - отмечают в Минэкономики.
Напомним
ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что медики, включая женщин, являются военнообязанными, и их бронирование является условным для обеспечения медицинской помощи как в гражданском секторе, так и для военных. Приоритет отдается ВСУ, и в случае необходимости медики будут разбронированы для военных нужд.