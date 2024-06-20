МОЗ про бронювання медиків: пріоритет надається ЗСУ, і в разі необхідності медики будуть розброньовані для військових потреб

Медики, включаючи жінок, є військовозобов'язаними, і їх бронювання є умовним для забезпечення медичної допомоги як у цивільному секторі, так і для військових. Пріоритет надається ЗСУ, і в разі необхідності медики будуть розброньовані для військових потреб. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС, пише УНН.

Щодо бронювання – медики в Україні є військовозобов'язаними на час воєнного стану. І для них зовсім інші норми прописані, в тому числі і для жінок-медиків. Те, що ми їх бронюємо, – це умовне бронювання. Бо це наша робота з Міноборони, щоб забезпечити і надання медичної допомоги в цивільному секторі, і щоб була медична допомога для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу незалежність. Тому це процес постійний, і ми дивимося, як краще, як швидко перекидати певні спеціальності для того, щоб жодна із систем не зупинилась - каже Ляшко.

Він наголошує, що якщо з одного закладу забирають стільки спеціалістів, що це зупиняє процес, – МОЗ втручається.

Нам назустріч йде і Міноборони, і командування Медичних сил. Ми через сухопутні війська додзвонюємося до цього ТЦК, розглядаємо конкретну ситуацію і повертаємо її в те русло, яке дозволяє нам і тримати медичну частину ЗСУ в бойовій готовності, і забезпечити надання медичної допомоги в цивільних закладах охорони здоров'я - каже він.

Міністр охорони здоров’я розповідає, що коли ми говоримо про заклади регіонального рівня, які в підпорядкуванні чи обласної ради, чи органів місцевого самоврядування – керівник закладу подає списки до військової адміністрації.

Військова адміністрація передає на бронювання до Міноборони. Але, якщо буде необхідність для ЗСУ, то вони будуть розброньовані. Це бронь, яка показує, що ось ці люди нам потрібні для критичного забезпечення надання медичної допомоги в цьому конкретному закладі. Але якщо нам Сили безпеки і оборони скажуть, що треба така-то кількість медичних працівників, ми будемо перелаштовувати надання медичної допомоги, щоб військовий сектор не страждав - додає Ляшко.

Він наголошує, що ЗСУ – це пріоритет.

Якщо у нас сьогодні військовий сектор буде страждати, то завтра не буде цивільного сектора. В країні війна - каже міністр охорони здоров’я.

Ляшко наголосив, що кількість мобілізованих медиків не залежить від регіону де він перебуває.

Виходимо із ситуації по кількостях – скільки вже мобілізованих, хто пішов добровольцем. Щоб не зупинявся процес лікування пацієнтів на всіх етапах - завершив він.

Нагадаємо

Міністерство цифрової трансформації планує протягом місяця запустити сервіс мобілізаційного бронювання в додатку "Дія", що дозволить роботодавцям бронювати критично важливих працівників для проходження військової служби за допомогою автоматизованого процесу.

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