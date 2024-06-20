Медики, в том числе женщины, являются призывниками, и их резервирование является условным для оказания медицинской помощи как в гражданском секторе, так и в армии. Приоритет отдается ВСУ, и в случае необходимости медики будут разбронированы для военных нужд. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС, пишет УНН.

Относительно бронирования-медики в Украине являются военнообязанными на время военного положения. И для них совсем другие нормы прописаны, в том числе и для женщин-медиков. То, что мы их бронируем, – это условное бронирование. Потому что это наша работа с Минобороны, чтобы обеспечить и оказание медицинской помощи в гражданском секторе, и чтобы была медицинская помощь для тех, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу независимость. Поэтому это процесс постоянный, и мы смотрим, как лучше, как быстро перебрасывать определенные специальности для того, чтобы ни одна из систем не остановилась - говорит Ляшко.

Он отмечает, что если из одного заведения забирают столько специалистов, что это останавливает процесс, – Минздрав вмешивается.

Нам навстречу идет и Минобороны, и командование медицинских сил. Мы через сухопутные войска дозваниваемся до этого ТЦК, рассматриваем конкретную ситуацию и возвращаем ее в то русло, которое позволяет нам и держать медицинскую часть ВСУ в боевой готовности, и обеспечить оказание медицинской помощи в гражданских учреждениях здравоохранения - говорит он.

Министр здравоохранения рассказывает, что когда мы говорим о учреждениях регионального уровня, которые в подчинении или областного совета, или органов местного самоуправления – руководитель учреждения подает списки в военную администрацию.

Военная администрация передает на бронирование в Минобороны. Но, если будет необходимость для ВСУ, то они будут разбронированы. Это бронь, которая показывает, что вот эти люди нам нужны для критического обеспечения оказания медицинской помощи в этом конкретном учреждении. Но если нам силы безопасности и обороны скажут, что надо такое-то количество медицинских работников, мы будем перестраивать оказание медицинской помощи, чтобы военный сектор не страдал - добавляет Ляшко.

он подчеркивает, что ВСУ – это приоритет.

Если у нас сегодня военный сектор будет страдать, то завтра не будет гражданского сектора. В стране война - говорит министр здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что количество мобилизованных медиков не зависит от региона где он находится.

Выходим из ситуации по количеству – сколько уже мобилизованных, кто пошел добровольцем. Чтобы не останавливался процесс лечения пациентов на всех этапах - завершил он.

Напомним

Министерство цифровой трансформации планирует в течение месяца запустить сервис мобилизационного бронирования в приложении "Дия", что позволит работодателям бронировать критически важных работников для прохождения военной службы с помощью автоматизированного процесса.

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