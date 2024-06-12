Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"

По состоянию на сейчас в законопроекте в который заложили концепцию "экономического бронирования", предусмотрена возможность бизнеса бронировать 50% от военнообязанных сотрудников, но скорее всего эта цифра будет меняться в сторону уменьшения. Об этом сообщил журналисту УНН председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, который является одним из авторов законопроекта.

На вопрос, какой процент военнообязанных сотрудников бизнес сможет забронировать, Наталуха ответил: "По состоянию на сейчас предусмотрено 50% в тексте законопроекта, но я думаю, что эта цифра будет меняться в сторону уменьшения, потому что скорее всего нам еще предстоит провести соответствующие консультации с военными, коллегами из комитета нацбезопасности и обороны. Я думаю, что может быть такое, что мы найдем какой-то консенсус в меньшей цифре", - сказал Наталуха.

Также он прокомментировал механику уплаты повышенного военного сбора.

"Механика будет такова, что после получения подтверждения, то есть фактически QR-код на сотрудника которого есть намерение забронировать уплачивается ежемесячный платеж в виде 20 тыс. грн повышенного военного сбора", - отметил Наталуха.

Когда могут рассмотреть в первом чтении законопроект

Кроме того, Наталуха сообщил, что законопроект Верховная Рада ориентировочно может рассмотреть в первом чтении не ранее чем через месяц.

Сейчас две недели будет на подачу альтернативных законопроектов, мы сами подадим еще два альтернативных, возможно кто-то другой подаст альтернативные. То есть у нас минимум две недели процедур на альтернативные законопроекты. Затем нужно провести Комитет, он будет тоже не простой. Реалистично не ранее чем через месяц - сообщил Наталуха.

Контекст

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", в который заложили концепцию "экономического бронирования".

Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

В апреле Дмитрий Наталуха сообщал, что в Верховной Раде разрабатывают модель бронирования, в соответствии с которой бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников.