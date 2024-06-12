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Може бути менше 50% співробітників: нардеп про законопроєкт щодо "економічного бронювання"

Може бути менше 50% співробітників: нардеп про законопроєкт щодо "економічного бронювання"

Київ • УНН

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Законопроект про "економічне бронювання" наразі пропонує дозволити підприємствам бронювати 50% військовозобов'язаних, але цей відсоток, ймовірно, зменшиться після консультацій з військовими та комітетом національної безпеки і оборони.

Станом на зараз в законопроєкті у який заклали концепцію "економічного бронювання", передбачена можливість бізнесу бронювати 50% від військовозобов’язаних співробітників, але скоріш за все ця цифра буде змінюватися в сторону зменшення. Про це повідомив журналісту УНН голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який є одним з авторів законопроєкту.

На запитання, який відсоток військовозобов’язаних співробітників  бізнес зможе забронювати, Наталуха відповів: "Станом на зараз передбачено 50% в тексті законопроєкту, але я думаю, що ця цифра буде змінюватися в сторону зменшення, тому що скоріш за все нам ще належить провести відповідні консультації з військовими, колегами з комітету нацбезпеки та оборони. Я думаю, що може бути таке, що ми знайдемо якийсь консенсус в меншій цифрі", - сказав Наталуха.

Також він прокоментував механіку сплати підвищеного військового збору.

"Механіка буде така, що після отримання підтвердження, тобто фактично QR-код на співробітника якого є намір забронювати сплачується щомісячний платіж у вигляді 20 тис. грн підвищеного військового збору", - зазначив Наталуха.

Коли можуть розглянути в першому читання законопроєкт

 Окрім того, Наталуха повідомив, що законопроєкт Верховна Рада орієнтовно може розглянути в першому читанні  не раніше ніж через місяць.

Зараз два тижні буде на подачу альтернативних законопроєктів, ми самі подамо ще два альтернативних, можливо хтось інший подасть альтернативні. Тобто у нас мінімум два тижні процедур на альтернативні законопроєкти. Потім потрібно провести Комітет, він буде теж не простий. Реалістично не раніше ніж через місяць

- повідомив Наталуха.

Контекст

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", у який заклали концепцію "економічного бронювання". 

Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

У квітні Дмитро Наталуха повідомляв, що у Верховній Раді розробляють модель бронювання, відповідно до якої бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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