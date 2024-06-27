Електронне бронювання: Федоров розповів, коли розпочнеться бета-тест та кому буде доступне
Київ • УНН
Україна планує розпочати бета-тестування електронного бронювання на порталі "Дія" для критично важливих для економіки підприємств на початку липня, про що повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров.
Віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що на початку липня планують розпочати бета-тест електронного бронювання на порталі Дія, передає УНН.
"... активно працюємо над електронним бронюванням на порталі Дія. Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни. На початку липня плануємо розпочати бета-тест", - повдіомив Федоров.
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Раніше в "Дії" вже анонсували запуск бета-тестування послуги бронювання від мобілізації.