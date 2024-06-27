Вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в начале июля планируют начать бета-тест электронного бронирования на портале Дія, передает УНН.

"... активно работаем над электронным бронированием на портале Дія. Сначала сервис будет доступен для предприятий, которые являются критически важными для экономики страны. В начале июля планируем начать бета-тест", - сообщил Федоров.

Напомним

Ранее в "Дії" уже анонсировали запуск бета-тестирования услуги бронирования от мобилизации.