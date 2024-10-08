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Систему захисту викривачів корупції обіцяють перевірити

Систему захисту викривачів корупції обіцяють перевірити

Київ • УНН

 • 11675 перегляди

НАБУ проведе аналіз чинної системи захисту викривачів корупції. Метою є вдосконалення механізмів реагування на порушення прав викривачів та адаптація до міжнародних стандартів і норм ЄС.

Чинна система захиста викривачів корупції буде перевірена на предмет недоліків.

У НАБУ повідомили про плани її вдосконалення та адаптування до міжнародних стандартів та нормативно-правових актів ЄС, передає УНН.

Деталі

Національне антикорупційне бюро України проведе аналіз чинної системи захисту викривачів.

Ціллю аналізу є покращення механізмів реагування на можливі порушення прав викривачів, підняття рівня довіри потенційних викривачів до уповноважених осіб Національного бюро. Обіцяють з’ясувати сильні сторони та недоліки, знайти можливості для вдосконалення та адаптування до міжнародних стандартів. Зокрема  щодо нормативно-правових актів ЄС.

Наголошується, що оцінювання перевірка є актуальною у контексті реагування на останні події щодо тиску на викривачів, які мали місце у Національному бюро.

Нагадаємо

За рік викривачі 3,8 тис. разів повідомили про корупцію через Єдиний портал.

На Волині перевірять рішення МСЕК та ВЛК на тлі корупційного скандалу 05.10.24, 21:38 • 20168 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоКримінал та НП
volynska-oblastВолинська область
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
ukrainaУкраїна

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