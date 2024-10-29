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Рада приняла закон о соглашениях со следствием: что ждет сотрудничающих?

Рада приняла закон о соглашениях со следствием: что ждет сотрудничающих?

Киев  •  УНН

12:51 • 5249 просмотра

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Верховная Рада приняла закон, позволяющий уменьшать срок заключения за сотрудничество со следствием. Документ предусматривает штрафы от 20 тыс. до 12 млн НМДГ и возможную конфискацию имущества.

Верховная Рада приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием, который позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников назначать меньший срок заключения, чем требует уголовный кодекс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Рада приняла в целом  #12039 законопроект о сделках со следствием Этот текст поддержали и САП и НАБУ, также он соответствует нашим международным обязательствам

- написал Железняк.

По его словам, документ вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения чем требует кодекс. Например 5 вместо 8 лет.

 При этом суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф:

- за нетяжкие преступления: от 20 тыс. до 120 тыс. НМДГ

- за тяжкие преступления: от 120 тыс. до 6 млн. НМДГ.

- за особо тяжкие преступления: от 270 тыс. до 12 млн. НМДГ

Также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован. 

При этом, как сообщается, этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора

В случае если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант который полностью возмещает убытки, платит штарф и может получить дополнительно конфискацию. 

«Закон надо подписать до 31 октября, чтобы получить деньги по Ukraine Facility Plan. На 4 млрд евро», - добавил Железняк. 

Напомним 

УНН сообщал, что Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о сделках со следствием 9 октября. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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