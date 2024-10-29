Рада приняла закон о соглашениях со следствием: что ждет сотрудничающих?

Верховная Рада приняла в целом законопроект о соглашениях со следствием, который позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников назначать меньший срок заключения, чем требует уголовный кодекс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Рада приняла в целом #12039 законопроект о сделках со следствием Этот текст поддержали и САП и НАБУ, также он соответствует нашим международным обязательствам - написал Железняк.

По его словам, документ вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения чем требует кодекс. Например 5 вместо 8 лет.

При этом суд сможет определить в качестве дополнительного наказания достаточно большой штраф:

- за нетяжкие преступления: от 20 тыс. до 120 тыс. НМДГ

- за тяжкие преступления: от 120 тыс. до 6 млн. НМДГ.

- за особо тяжкие преступления: от 270 тыс. до 12 млн. НМДГ

Также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован.

При этом, как сообщается, этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора

В случае если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант который полностью возмещает убытки, платит штарф и может получить дополнительно конфискацию.

«Закон надо подписать до 31 октября, чтобы получить деньги по Ukraine Facility Plan. На 4 млрд евро», - добавил Железняк.

Напомним

УНН сообщал, что Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о сделках со следствием 9 октября.