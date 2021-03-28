Грузовик с контейнером компании Evergreen заблокировала трассу - ее корабль остановил ранее Суэцкий канал

Детали

Грузовик развернуло на трассе Чанчунь — Шэньчжэнь утром в пятницу. Это произошло в результате аварии. Движение по автомагистрали оказалось полностью перекрыто, образовалась длинная пробка.

Примечательно, что фуру и контейнеровоз объединяет не только надпись на борту, но и то, что они отклонились от курса вправо и остановились под углом 45 градусов.

Добавим

Суэцкий канал между тем до сих пор заблокирован из-за суперконтейнеровоза Еvеr Givеn, севшего на мель 23 марта. В очереди стоят более 320 торговых судов. Каждый час простоя в канале обходится мировой торговли в 400 млн долларов. В администрации Суэцкого канала ранее сообщили, что судно попытаются снять с мели во время прилива. Операция планируется в воскресенье.