Блокування Суецького каналу: мегаконтейнеровоз зупинив рух товарів на 9,6 млрд дол. щодня

Деталі

За розрахунками Lloyd’s List, зазвичай кожен день в західному напрямку через канал проходять товари загальною вартістю близько 5,1 млрд дол., а в східному — приблизно на 4,5 млрд дол. Таким чином, в середньому за годину через канал переміщаються товари на суму 400 млн дол.

За підрахунками Lloyd’s List, близько 165 суден не можуть пройти через канал, включно з 41 балкером (великим суховантажним судном) і 21 нафтовим танкером.

Попри всі намагання розблокувати судно, прохід може залишатися перекритим кілька тижнів.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км. Він був відкритий в 1869 році і є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, у тому числі майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

Додамо

Надвеликий контейнеровоз Ever Given сів на мілину в південній частині Суецького каналу і заблокував рух по ньому в обидві сторони.

Суецький канал є головним маршрутом для постачання нафти з Близького Сходу до Європи і США - щодня через нього проходить близько 600 тис. барелів сирої нафти. Назад по каналу йдуть мазут і нафта (нафтопродукт, який використовується для виробництва бензину, дизпалива, лакокрасок і пластмас).

Ever Given довжиною з чотири футбольні поля (400 метрів) - це один з найбільших вантажних океанських транспортів у світі.

200 000-тонне судно може перевозити 20 тис. контейнерів за раз.