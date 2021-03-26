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Блокування Суецького каналу: мегаконтейнеровоз зупинив рух товарів на 9,6 млрд дол. щодня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Через те, що 400-метровий контейнеровоз заблокував рух по Суецькому каналу, щодня через нього не можуть пройти товари на суму 9,6 млрд доларів. Про це повідомляє Lloyd’s List, пише УНН.

Деталі

За розрахунками Lloyd’s List, зазвичай кожен день в західному напрямку через канал проходять товари загальною вартістю близько 5,1 млрд дол., а в східному — приблизно на 4,5 млрд дол. Таким чином, в середньому за годину через канал переміщаються товари на суму 400 млн дол.

За підрахунками Lloyd’s List, близько 165 суден не можуть пройти через канал, включно з 41 балкером (великим суховантажним судном) і 21 нафтовим танкером.

Попри всі намагання розблокувати судно, прохід може залишатися перекритим кілька тижнів.

Протяжність Суецького каналу становить 193 км. Він був відкритий в 1869 році і є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, у тому числі майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.

Додамо

Надвеликий контейнеровоз Ever Given сів на мілину в південній частині Суецького каналу і заблокував рух по ньому в обидві сторони.

Суецький канал є головним маршрутом для постачання нафти з Близького Сходу до Європи і США - щодня через нього проходить близько 600 тис. барелів сирої нафти. Назад по каналу йдуть мазут і нафта (нафтопродукт, який використовується для виробництва бензину, дизпалива, лакокрасок і пластмас).

Ever Given довжиною з чотири футбольні поля (400 метрів) - це один з найбільших вантажних океанських транспортів у світі.

200 000-тонне судно може перевозити 20 тис. контейнерів за раз.

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