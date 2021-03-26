Блокування Суецького каналу: мегаконтейнеровоз зупинив рух товарів на 9,6 млрд дол. щодня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Через те, що 400-метровий контейнеровоз заблокував рух по Суецькому каналу, щодня через нього не можуть пройти товари на суму 9,6 млрд доларів. Про це повідомляє Lloyd’s List, пише УНН.
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За розрахунками Lloyd’s List, зазвичай кожен день в західному напрямку через канал проходять товари загальною вартістю близько 5,1 млрд дол., а в східному — приблизно на 4,5 млрд дол. Таким чином, в середньому за годину через канал переміщаються товари на суму 400 млн дол.
За підрахунками Lloyd’s List, близько 165 суден не можуть пройти через канал, включно з 41 балкером (великим суховантажним судном) і 21 нафтовим танкером.
Попри всі намагання розблокувати судно, прохід може залишатися перекритим кілька тижнів.
Протяжність Суецького каналу становить 193 км. Він був відкритий в 1869 році і є одним з найбільш завантажених водних шляхів у світі. Близько 12% світової торгівлі, у тому числі майже 10% нафти і 8% зрідженого природного газу, проходить через канал.
Додамо
Надвеликий контейнеровоз Ever Given сів на мілину в південній частині Суецького каналу і заблокував рух по ньому в обидві сторони.
Суецький канал є головним маршрутом для постачання нафти з Близького Сходу до Європи і США - щодня через нього проходить близько 600 тис. барелів сирої нафти. Назад по каналу йдуть мазут і нафта (нафтопродукт, який використовується для виробництва бензину, дизпалива, лакокрасок і пластмас).
Ever Given довжиною з чотири футбольні поля (400 метрів) - це один з найбільших вантажних океанських транспортів у світі.
200 000-тонне судно може перевозити 20 тис. контейнерів за раз.