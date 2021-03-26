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Блокада Суэцкого канала: мегаконтейнеровоз остановил движение товаров на 9,6 млрд долл. в день

Блокада Суэцкого канала: мегаконтейнеровоз остановил движение товаров на 9,6 млрд долл. в день

Киев  •  УНН

 • 25630 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Из-за того, что 400-метровый контейнеровоз заблокировал движение по Суэцкому каналу, ежедневно через него не могут пройти товары на сумму 9,6 млрд долларов. Об этом сообщает Lloyd's List, пишет УНН.

Детали

По расчетам Lloyd's List, обычно каждый день в западном направлении через канал проходят товары общей стоимостью около 5,1 млрд долл., а в восточном - примерно на 4,5 млрд долл. Таким образом, в среднем за час через канал перемещаются товары на сумму 400 млн долл.

По подсчетам Lloyd's List, около 165 судов не могут пройти через канал, включая 41 балкера (крупный сухогруз) и 21 нефтяной танкер.

Несмотря на все попытки разблокировать судно, проход может оставаться перекрытым несколько недель.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км. Он был открыт в 1869 году и является одним из наиболее загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

Добавим

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны.

Суэцкий канал является главным маршрутом для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США - ежедневно через него проходит около 600 тыс. баррелей сырой нефти. Назад по каналу идут мазут и нефть (нефтепродукт, который используется для производства бензина, дизтоплива, лакокрасок и пластмасс).

Ever Given длиной с четыре футбольных поля (400 метров) - это один из крупнейших грузовых океанских транспортов в мире.

200 000-тонное судно может перевозить 20 тыс. контейнеров за раз.

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