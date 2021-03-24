У Суецькому каналі застрягло вантажне судно: морський рух заблокований

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Ever Given, контейнерне судно під прапором Панами, що прямувало з Китаю до Нідерландів, застрягло у єгипетському каналі під час подорожі на північ від Червоного моря до Середземного моря.

Згідно з даними відстеження, кілька буксирних катерів годинами товпилися навколо корабля. Корабель заблокував Суецький канал в обох напрямках.

Довідково

Суецький канал — один із найжвавіших каналів у світі, який служить ключовою ланкою між Європою та Азією для контейнерних суден, нафтоцистерн та інших суден. Через нього щодня проходять мільйони тонн вантажу. Уряд Єгипту розширив 150-річний канал у 2015 році, що є частиною спроби залучити ще більше трафіку та надіслати більше плати від транспортних компаній до державної скарбниці.

Нагадаємо

11 березня поблизу узбережжя Румунії затонуло судно “Волго Балт 179”, у складі екіпажу якого перебували українські моряки. Десятьох людей вдалося врятувати, двоє загинули, ще одного моряка шукають рятувальники.