В Суэцком канале застряло грузовое судно: морское движение заблокировано

Детали

Ever Given, контейнерное судно под флагом Панамы, направлявшегося из Китая в Нидерланды, застряло в египетском канале во время путешествия на север от Красного моря до Средиземного моря.

Согласно данным отслеживания, несколько буксирных катеров часами толпились вокруг корабля. Корабль заблокировал Суэцкий канал в обоих направлениях.

Справка

Суэцкий канал — один из самых оживленных каналов в мире, который служит ключевым звеном между Европой и Азией для контейнерных судов, нафтоцистерн и других судов. Через него ежедневно проходят миллионы тонн груза. Правительство Египта расширил 150-летний канал в 2015 году, что является частью попытки привлечь еще больше трафика и отправить больше платы от транспортных компаний в государственную казну.

Напомним

11 марта у побережья Румынии затонуло судно “Волго Балт 179”, в составе экипажа которого находились украинские моряки. Десять человек удалось спасти, двое погибли, еще одного моряка ищут спасатели.