В Суэцком канале застряло грузовое судно: морское движение заблокировано
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Суэцком канале в Египте застряло грузовое судно, которок остановило морское движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Forbes.
Детали
Ever Given, контейнерное судно под флагом Панамы, направлявшегося из Китая в Нидерланды, застряло в египетском канале во время путешествия на север от Красного моря до Средиземного моря.
Согласно данным отслеживания, несколько буксирных катеров часами толпились вокруг корабля. Корабль заблокировал Суэцкий канал в обоих направлениях.
Справка
Суэцкий канал — один из самых оживленных каналов в мире, который служит ключевым звеном между Европой и Азией для контейнерных судов, нафтоцистерн и других судов. Через него ежедневно проходят миллионы тонн груза. Правительство Египта расширил 150-летний канал в 2015 году, что является частью попытки привлечь еще больше трафика и отправить больше платы от транспортных компаний в государственную казну.
Напомним
11 марта у побережья Румынии затонуло судно “Волго Балт 179”, в составе экипажа которого находились украинские моряки. Десять человек удалось спасти, двое погибли, еще одного моряка ищут спасатели.