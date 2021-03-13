Аварія корабля в Румунії: моряки можуть повернутися в Україну наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Українські моряки, яких врятували із затонулого в Чорному морі біля берегів Румунії суховантажу ймовірно, повернуться на батьківщину наступного тижня. Про це повідомило посольство України в Румунії, пише УНН.
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Зазначається, що румунські військові рятувальники 13 березня продовжують пошукову операцію. Зараз тривають пошуки тіла загиблого капітана затонулого судна, а також його першого помічника, який з самого початку рятувальної операції вважається зниклим безвісти.
За даними посольства, стан врятованих моряків задовільний. Вони перебуватимуть під наглядом медиків у лікарні міста Констанца до 15 березня. Їм вже вручили свідоцтва для повернення в Україну.
"Залежно від стану здоров'я і терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів, повернення українських моряків на батьківщину слід очікувати наступного тижня", - поінформували у посольстві.
Нагадаємо
11 березня поблизу узбережжя Румунії затонуло судно "Волго Балт 179", у складі екіпажу якого перебували українські моряки. Десятьох людей вдалося врятувати, двоє загинули, ще одного моряка шукають рятувальники.