Біля берегів Румунії затонув суховантаж з українцями, є загиблі

Деталі

“Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи”, — написав Ніколенко.

Так, згідно з даними VesselsValue, Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році, а його нинішнім комерційним контролером є компанія Seatrans Consulting з Росії.

Доповнення

17 січня біля узбережжя провінції Бартин (Туреччина) затонуло судно “Арвін”.

На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України.

За наявними даними, власником затонулого судна є українська компанія “Arvin Shipping LTD”. За попередньою інформацією, зазначена морська аварія сталася через погані погодні умови (сильний шторм), вказали у МЗС.