Біля берегів Румунії затонув суховантаж з українцями, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Чорному морі біля берегів Румунії затонув суховантаж Volgo Balt 179 на якому перебувало 13 українців, двоє людей загинули. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter, передає УНН.
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“Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи”, — написав Ніколенко.
Так, згідно з даними VesselsValue, Volgo Balt 179 був побудований в 1973 році, а його нинішнім комерційним контролером є компанія Seatrans Consulting з Росії.
Доповнення
17 січня біля узбережжя провінції Бартин (Туреччина) затонуло судно “Арвін”.
На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України.
За наявними даними, власником затонулого судна є українська компанія “Arvin Shipping LTD”. За попередньою інформацією, зазначена морська аварія сталася через погані погодні умови (сильний шторм), вказали у МЗС.