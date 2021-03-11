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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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2 марта, 17:53 • 157517 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами, есть погибшие

У берегов Румынии затонул сухогруз с украинцами, есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз Volgo Balt 179 на котором находилось 13 украинцев, два человека погибли. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, передает УНН.

Детали

“У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 из 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека”, — написал Николенко.

Так, согласно данным VesselsValue, Volgo Balt 179 был построен в 1973 году, а его нынешним коммерческим контроллером является компания Seatrans Consulting из России.

Дополнение

17 января у побережья провинции Айдын (Турция) затонуло судно “Арвин”.

На борту судна находилось 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины.

По имеющимся данным, владельцем затонувшего судна является украинская компания “Arvin Shipping LTD”. По предварительной информации, указанная морская авария произошла из-за плохих погодных условий (сильный шторм), указали в МИД.

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