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Кораблекрушение в Румынии: моряки могут вернуться в Украину на следующей неделе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинские моряки, которых спасли с затонувшего в Черном море у берегов Румынии сухогруза вероятно, вернутся на родину на следующей неделе. Об этом сообщило посольство Украины в Румынии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что румынские военные спасатели 13 марта продолжают поисковую операцию. Сейчас продолжаются поиски тела погибшего капитана затонувшего судна, а также его первого помощника, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести.

По данным посольства, состояние спасенных моряков удовлетворительное. Они будут находиться под наблюдением медиков в больнице города Констанца до 15 марта. Им вручили свидетельства для возвращения в Украину.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - сообщили в посольстве.

Напомним

11 марта у побережья Румынии затонуло судно "Волго Балт 179", в составе экипажа которого находились украинские моряки. Десять человек удалось спасти, двое погибли, еще одного моряка ищут спасатели.

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