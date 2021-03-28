Вантажівка з контейнером компанії Evergreen заблокувала трасу - її корабель зупинив раніше Суецький канал

Деталі

Вантажівку розвернуло на трасі Чанчунь - Шеньчжень вранці в п'ятницю. Це сталося в результаті аварії. Рух по автомагістралі виявився повністю перекритим, утворилася довга пробка.

Примітно, що фуру і контейнеровоз об'єднує не тільки напис на борту, але і те, що вони відхилилися від курсу вправо і зупинилися під кутом 45 градусів.

Додамо

Суецький канал між тим досі заблокований через суперконтейнеровоз Еvеr Givеn, що сів на мілину 23 березня. У черзі стоять понад 320 торговельних суден. Кожна година простою в каналі коштує світовій торгівлі 400 мільйонів доларів. В адміністрації Суецького каналу раніше повідомили, що судно спробують зняти з мілини під час приливу. Операція планується в неділю.