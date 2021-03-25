Ситуація у Суецькому каналі: судно Ever Given досі на мілині та утворило "затор" з десятків кораблів

ukru
21:00 • 24289 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 56609 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 50229 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 95252 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 60911 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 95406 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116080 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144549 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184103 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311437 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 103028 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100968 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 104017 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 100178 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 92991 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 57725 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311437 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245671 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339349 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63497 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109937 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110738 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107709 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121127 перегляди
Актуальне
Ситуація у Суецькому каналі: судно Ever Given досі на мілині та утворило "затор" з десятків кораблів

Ситуація у Суецькому каналі: судно Ever Given досі на мілині та утворило "затор" з десятків кораблів

Київ • УНН

 • 27566 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Суецькому каналі кілька діб немає руху суден через гігантський контейнеровоз, що сів на мілину, рятувальна операція триває, кількість суден в так званому “заторі” можна відстежити на профільному ресурсі MarineTraffic, пише УНН.

Ситуація з Ever Given

На те, щоб звільнити контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину і розблокувати рух по Суецькому каналу, може знадобитися декілька тижнів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пітера Бердовські, главу компанії Boskalis, фахівці якої намагаються зараз зняти Ever Given з мілини

“Не можна виключити, що на це підуть тижні, все залежить від того, як буде складатися ситуація. Він (контейнеровоз) зараз як величезний кит, що викинувся на берег. На піску виявилася величезна важкість. Можливо, нам буде потрібно комбінувати різні методи — зняття з судна контейнерів, палива і води, використання буксирів і розмивання піску”, — пояснив Бердовські.

Про труднощі, які супроводжують операцію по зняттю судна з мілини, попередила своїх клієнтів і компанія GAC. Напередодні, 24 березня, адміністрація Суецького каналу повідомила, що в операції зі звільнення застряглого контейнеровоза беруть участь вісім буксирів. У новому повідомленні від 25 березня адміністрація заявила, що навігація припинена до зняття контейнеровоза з мілини. Поки всі спроби розблокувати канал не увінчалися успіхом. Спроба провести повз контейнеровоз караван з 13 суден з боку Порт-Саїда також не вдалася.

Збиток від ситуації

Опитані Reuters експерти вважають, що якщо траса не буде розблокована протягом ще доби-двох, то власники суден можуть почати направляти ті по маршруту в обхід Африки, що збільшить терміни руху приблизно на тиждень. За оцінкою глави аналітиків компанії Banchero Costa & Co Ральфа Лещінського, маршрут в обхід Мису Доброї Надії подовжить шлях вантажних суден, що курсують між Європою і Азією, в середньому на два тижні, що збільшить вартість перевезень і призведе до зриву графіків.

За даними Wood Mackenzie, через блокування Суецького каналу в шляху зараз затримуються 16 танкерів, на борту яких перебуває 870 тис. т нафти і 670 тис. т нафтопродуктів. Однак ще більш негативно ситуація може позначитися на контейнерних перевезеннях — через Суецький канал проходить близько третини всього такого трафіку і більше 10% всіх вантажних перевезень морем.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79