Ситуація у Суецькому каналі: судно Ever Given досі на мілині та утворило "затор" з десятків кораблів

Ситуація з Ever Given

На те, щоб звільнити контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину і розблокувати рух по Суецькому каналу, може знадобитися декілька тижнів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пітера Бердовські, главу компанії Boskalis, фахівці якої намагаються зараз зняти Ever Given з мілини

“Не можна виключити, що на це підуть тижні, все залежить від того, як буде складатися ситуація. Він (контейнеровоз) зараз як величезний кит, що викинувся на берег. На піску виявилася величезна важкість. Можливо, нам буде потрібно комбінувати різні методи — зняття з судна контейнерів, палива і води, використання буксирів і розмивання піску”, — пояснив Бердовські.

Про труднощі, які супроводжують операцію по зняттю судна з мілини, попередила своїх клієнтів і компанія GAC. Напередодні, 24 березня, адміністрація Суецького каналу повідомила, що в операції зі звільнення застряглого контейнеровоза беруть участь вісім буксирів. У новому повідомленні від 25 березня адміністрація заявила, що навігація припинена до зняття контейнеровоза з мілини. Поки всі спроби розблокувати канал не увінчалися успіхом. Спроба провести повз контейнеровоз караван з 13 суден з боку Порт-Саїда також не вдалася.

Збиток від ситуації

Опитані Reuters експерти вважають, що якщо траса не буде розблокована протягом ще доби-двох, то власники суден можуть почати направляти ті по маршруту в обхід Африки, що збільшить терміни руху приблизно на тиждень. За оцінкою глави аналітиків компанії Banchero Costa & Co Ральфа Лещінського, маршрут в обхід Мису Доброї Надії подовжить шлях вантажних суден, що курсують між Європою і Азією, в середньому на два тижні, що збільшить вартість перевезень і призведе до зриву графіків.

За даними Wood Mackenzie, через блокування Суецького каналу в шляху зараз затримуються 16 танкерів, на борту яких перебуває 870 тис. т нафти і 670 тис. т нафтопродуктів. Однак ще більш негативно ситуація може позначитися на контейнерних перевезеннях — через Суецький канал проходить близько третини всього такого трафіку і більше 10% всіх вантажних перевезень морем.