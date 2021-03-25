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Ситуация в Суэцком канале: судно Ever Given до сих пор на мели и спровоцировало "пробку" из десятков кораблей

Ситуация в Суэцком канале: судно Ever Given до сих пор на мели и спровоцировало "пробку" из десятков кораблей

Киев  •  УНН

 • 27549 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Суэцком канале несколько суток нет движения судов из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза, спасательная операция продолжается, количество суден в так называемой “пробке” можно отследить на профильном ресурсе MarineTraffic, пишет УНН.

Ситуация с Ever Given

На то, чтобы освободить севший на мель контейнеровоз Ever Given и разблокировать движение по Суэцкому каналу, может потребоваться несколько недель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Питера Бердовски, главу компании Boskalis, специалисты которой пытаются сейчас снять Ever Given с мели

“Нельзя исключить, что на это уйдут недели, все зависит от того, как будет складываться ситуация. Он (контейнеровоз) сейчас как огромный выбросившийся на берег кит. На песке оказалась огромная тяжесть. Возможно, нам потребуется комбинировать разные методы — снятие с судна контейнеров, топлива и воды, использование буксиров и размывку песка”, — пояснил Бердовски.

О трудностях, сопровождающих операцию по снятию судна с мели, предупредила своих клиентов и компания GAC. Накануне, 24 марта, администрация Суэцкого канала сообщила, что в операции по освобождению застрявшего контейнеровоза принимают участие восемь буксиров. В новом сообщении от 25 марта администрация заявила, что навигация приостановлена до снятия контейнеровоза с мели. Пока все попытки разблокировать канал не увенчались успехом. Попытка провести мимо контейнеровоза караван из 13 судов со стороны Порт-Саида также не удалась.

Ущерб от ситуации

Опрошенные Reuters эксперты полагают, что если трасса не будет разблокирована в течение еще суток-двух, то владельцы судов могут начать направлять те по маршруту в обход Африки, что увеличит сроки движения примерно на неделю. По оценке главы аналитиков компании Banchero Costa & Co Ральфа Лещински, маршрут в обход Мыса Доброй Надежды удлинит путь грузовых судов, курсирующих между Европой и Азией, в среднем на две недели, что увеличит стоимость перевозок и приведет к срыву графиков.

По данным Wood Mackenzie, из-за блокировки Суэцкого канала в пути сейчас задерживаются 16 танкеров, на борту которых находится 870 тыс. т нефти и 670 тыс. т нефтепродуктов. Однако еще более негативно ситуация может сказаться на контейнерных перевозках — через Суэцкий канал проходит около трети всего такого трафика и более 10% всех грузовых перевозок морем.

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