В Суецькому каналі вдалося зрушити з місця контейнеровоз, що сів на мілину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Буксирам вдалося трохи зрушити контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину поперек русла Суецького каналу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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“Застрягла в піску носова частина судна почала рухатися. Зараз робляться спроби остаточно відвести його від берега”, — повідомив керівник Суецького каналу.
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При цьому він зазначив, що “зрушення контейнеровоза ще не означає, що він вже знаходиться на плаву, це лише перший крок, самий початок процесу”.
За словами керівника каналу, приплив, що почався - сприяє зняттю з мілини контейнеровоза Ever Given в Суецькому каналі і підвищує шанси на його швидке повернення в фарватер.
Додамо
Контейнеровоз Ever Given, який належить японській компанії Shohei Kisen і ходить під панамським прапором, перегородив 23 березня одномагістральну південну частину Суецького каналу в умовах сильного вітру і піщаної бурі, змінивши курс і впершись носом і кормою в берег.
Початкові спроби витягти судно водотоннажністю 220 тис. тонн і довжиною 400 м за допомогою буксирів не увінчалися успіхом. Був задіяний земснаряд, за допомогою якого з-під носової частини контейнеровоза було вилучено близько 20 тис. тонн піску. В суботу спроби буксирування відновилися.