Контейнеровоз, який блокує Суецький канал, потроху рухається, але коли зніметься з мілини - неясно
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Спроби зрушити гігантський контейнеровоз, що блокує Суецький канал, дозволили його кормі і керму рухатися в суботу, але залишалося неясним, коли він може бути знятий з мілини. Про це сказав глава управління каналу, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Голова Управління Суецького каналу (SCA) Усама Рабі висловив надію, що не потрібно буде вдаватися до зняття з корабля деяких з 18 300 контейнерів, щоб полегшити його вантаж, але сильні припливи і вітри ускладнюють зусилля по його звільненню.
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“Корма корабля почала рухатися в бік Суеца, і це було позитивним знаком..., але приплив значно впав, і ми зупинилися”, — сказав Рабі журналістам в Суеці.
“Ми очікуємо, що в будь-який момент корабель може зрушити з місця, де він знаходиться”, — додав він.
Додамо
До п’ятниці земснаряди вибрали близько 20 000 тонн піску навколо його носової частини. Голландська фірма, що працює над звільненням судна, заявила, що воно може бути звільнено до початку наступного тижня.
Спроби буксирування поновилися в суботу вдень, а подальші зусилля були заплановані на суботу ввечері і в неділю вранці, повідомили три джерела, знайомі з роботою каналу, хоча вони додали, що може знадобитися видалити більше піску навколо корабля, щоб звільнити його.
Що відомо
Контейнеровоз Ever Given під прапором Панами сів на мілину 23 березня в 7:40 за місцевим часом незабаром після заходу в Суецький канал з Червоного моря. Таким чином, він повністю перекрив рух на півдні Суецького каналу.
Ever Given, на борту якого знаходяться понад 20 тис. великовагових контейнерів, направляється з Китаю в нідерландський порт Роттердам. Це одне з найбільших суден у своєму класі. Його довжина сягає 400 метрів, ширина - 59 метрів.
Він перевозить товари на суму 9,6 млрд дол. Блокада Суецького каналу обходиться світовій торгівлі в 400 млн дол. на годину.
Вартість перевезень на добу в західному напрямку товарів становить приблизно 5,1 млрд дол., в східному - 4,5 млрд дол.
Згідно з даними сайту по стеженню за морськими перевезеннями MarineTraffic.com, в зв'язку з ситуацією в Суецькому каналі деякі судна вже пішли в обхід Африки.