Контейнеровоз, який блокує Суецький канал, потроху рухається, але коли зніметься з мілини - неясно

КИЇВ. 27 березня. УНН. Спроби зрушити гігантський контейнеровоз, що блокує Суецький канал, дозволили його кормі і керму рухатися в суботу, але залишалося неясним, коли він може бути знятий з мілини. Про це сказав глава управління каналу, передає УНН із посиланням на Reuters.