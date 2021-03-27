Контейнеровоз, который блокирует Суэцкий канал, понемногу движется, но когда снимется с мели - неясно

КИЕВ. 27 марта. УНН. Попытки сдвинуть гигантский контейнеровоз, блокирующий Суэцкий канал, позволили его корме и рулю двигаться в субботу, но оставалось неясным, когда он может быть снят с мели. Об этом сказал глава управления канала, передает УНН со ссылкой на Reuters.