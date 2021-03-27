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Контейнеровоз, который блокирует Суэцкий канал, понемногу движется, но когда снимется с мели - неясно

Контейнеровоз, который блокирует Суэцкий канал, понемногу движется, но когда снимется с мели - неясно

Киев  •  УНН

 • 20259 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Попытки сдвинуть гигантский контейнеровоз, блокирующий Суэцкий канал, позволили его корме и рулю двигаться в субботу, но оставалось неясным, когда он может быть снят с мели. Об этом сказал глава управления канала, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Начальник Управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби выразил надежду, что не нужно будет прибегать к снятию с корабля некоторых из 18300 контейнеров, чтобы облегчить его груз, но сильные приливы и ветра затрудняют усилия по его освобождению.

Цитата

"Корма корабля начала двигаться в сторону Суэца, и это было положительным знаком ..., но приток значительно упал, и мы остановились", - сказал Раби журналистам в Суэце.

"Мы ожидаем, что в любой момент корабль может сдвинуться с места, где он находится", - добавил он.

Добавим

До пятницы земснаряды выбрали около 20 тыс. тонн песка вокруг его носовой части. Голландская фирма, работающая над освобождением судна, заявила, что оно может быть освобождено в начале следующей недели.

Попытки буксировки возобновились в субботу днем, а дальнейшие усилия были запланированы на субботу вечером и в воскресенье утром, сообщили три источника, знакомые с работой канала, хотя они добавили, что необходимо удалить больше песка вокруг корабля, чтобы освободить его.

Что известно

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель 23 марта в 7:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Таким образом, он полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. крупнотоннажных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Он перевозит товары на сумму 9,6 млрд долл. Блокада Суэцкого канала обходится мировой торговли в 400 млн долл. в час.

Стоимость перевозок в сутки в западном направлении товаров составляет примерно 5,1 млрд долл., в восточном - 4,5 млрд.

Согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic.com, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.

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