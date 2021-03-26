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Власник судна, що сіло на мілину в Суецькому каналі, хоче звільнити його до вечора суботи

Київ • УНН

 • 26809 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Компанія Shoei Kisen, японський власник контейнеровоза, що сів на мілину в Суецькому каналі, повідомила, що збирається звільнити судно до “завтрашнього вечора за японським часом”. Про це повідомила газета Nikkei, пише УНН.

Деталі

Судно Evergreen довжиною в 400 метрів, орендоване тайванської Evergreen Marine Corp, заблокувало судноплавство по одній з найбільш завантажених у світі транспортних артерій між Азією і Європою, по якій перевозяться нафту, зерно та інші товари.

Представник Shoei Kisen в Японії повідомила, що роботи зі зняття з мілини тривають, але компанія не знає, коли вони увінчаються успіхом.

“У нас немає оцінок щодо того, коли нам вдасться це зробити. Наразі ми продовжуємо роботу з видалення осаду за допомогою додаткових інструментів для днопоглиблювальних робіт”, — склазали власники судна.

Додамо

Evergreen, контейнерне судно під прапором Панами, що прямувало з Китаю до Нідерландів, застрягло у єгипетському каналі під час подорожі на північ від Червоного моря до Середземного моря.

За даними Wood Mackenzie, через блокування Суецького каналу в шляху зараз затримуються 16 танкерів, на борту яких перебуває 870 тис. т нафти і 670 тис. т нафтопродуктів. Однак ще більш негативно ситуація може позначитися на контейнерних перевезеннях — через Суецький канал проходить близько третини всього такого трафіку і більше 10% всіх вантажних перевезень морем.

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