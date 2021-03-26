Владелец судна, севшего на мель в Суэцком канале, хочет освободить его к вечеру субботы

Детали

Судно Evergreen длиной в 400 метров, арендованное тайваньской Evergreen Marine Corp, заблокировало судоходство по одной из самых загруженных в мире транспортных артерий между Азией и Европой, по которой перевозятся нефть, зерно и другие товары.

Представитель Shoei Kisen в Японии сообщила, что работы по снятию с мели продолжаются, но компания не знает, когда они увенчаются успехом.

“У нас нет оценок того, когда нам удастся это сделать. Сейчас мы продолжаем работу по удалению осадка с помощью дополнительных инструментов для дноуглубительных работ”, — склазали владельцы судна.

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Evergreen, контейнерное судно под флагом Панамы, направлявшееся из Китая в Нидерланды, застряло в египетском канале во время путешествия на север от Красного моря до Средиземного моря.

По данным Wood Mackenzie, из-за блокирования Суэцкого канала в пути сейчас задерживаются 16 танкеров, на борту которых находится 870 тыс. т нефти и 670 тыс. т нефтепродуктов. Однако еще более негативно ситуация может сказаться на контейнерных перевозках — через Суэцкий канал проходит около трети всего такого трафика и более 10% всех грузовых перевозок морем.